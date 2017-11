pin it

like

Daniel Day-Lewis anunció su retiro de la actuación en el pasado mes de junio, la que se haría efectiva una vez terminara de grabar Phantom Thread, cinta dirigida por Paul Thomas Anderson.

Ahora, una vez finalizada aquella filmación, el actor confirmó su retiro de la industria con “gran tristeza”.

En conversación con W Magazine, Day-Lewis comentó que no reconsiderará volver al cine y que su decisión es definitiva.

“Quería marcar una línea. No quería volver a ser absorbido por otro proyecto. Toda mi vida he hablado de cómo debería dejar de actuar y no sé si es diferente esta vez, pero el impulso de dejarlo dejó raíces en mi y se volvió algo compulsivo. Era algo que tenía que hacer”.

Luego añadió que “he estado interesado en la actuación desde los 12 años y, en aquel entonces, todo lo que estaba fuera del teatro estaba cubierto por oscuridad. Cuando comencé, era una cosa de salvación. Ahora, quiero explorar el mundo de una forma diferente“.

Ahora, con el estreno de esta cinta, el actor señaló que “antes de hacerla, no sabía si iba a dejar de actuar. Sé que yo y Paul (Thomas Anderson) nos reímos mucho antes de hacer la película. Y cuando dejamos de reir los dos nos vimos abrumados por una sensación de tristeza. Nos tomó por sorpresa: No nos habíamos dado cuenta lo que habíamos dado a luz. Era difícil vivir con ello. Y todavía lo es”, sentenció.