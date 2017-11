Cristóbal Briceño fue invitado al programa Podría Ser Peor de Biobio para promocionar el debut de los Ases Falsos en el Teatro Caupolicán.

Sobre su entrada en la música nacional, el compositor reconoció que ha sido “sostenido más que explosivo, ya que no tenemos un ‘que levante la mano’ o algo que haya sido más transversal”.

“Siempre hemos tenido el beneplácito de la prensa y el odio de los trolls… y eso es una buena señal. O sea, si te odian tanto, por algo serán. Sino, no te pescarían“, comentó.

Luego recordó sus últimos dichos sobre las elecciones, asegurando que “salieron colegas a atacarme y yo no los estaba atacando a ellos” y que no era “un llamado a no votar, yo estaba explicando porque yo no votaba y sin querer terminé representando a harta gente, sólo que no es la de redes sociales. La gente de redes sociales es justamente la que va a votar, los giles“.

“Las redes sociales son un mundo aparte, súper loco”, le comentó a Julio César Rodríguez, añadiendo que “tú tienes la suerte de convivir todas las semanas con una persona extraordinaria, María Luisa Cordero, yo la admiro un montón a ella”, incluso definiéndola como “una de las grandes chilenas vivas”.

“Siempre que digo algo, los ‘coles’ se tiran a pelear conmigo, pero yo no los pesco. No quiero pelear con ellos. Ellos no son el enemigo“, insistió.

Además, señaló que no es “flojera” el no ir a votar, sino que solamente el no querer “ensuciarse”, asegurando que este llamado a participar de las elecciones es una “campaña del terror”.