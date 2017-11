pin it

Cristóbal Briceño, voz de los Ases Falsos, se tomó la página oficial de la banda para publicar lo que él llamó un “mensaje político para mi mismo y para lectores tranquilos”, en donde dejó varias ideas respecto de las próximas elecciones del 19 de noviembre.

El primero de los siete puntos detallados por Briceño habla de una frase de Michelle Bachelet que él encontró equivocada:

Luego aseguró que “no votar también puede significar alto espíritu cívico, responsabilidad y decencia ciudadana. Hay quienes no votamos porque amamos a nuestro país y nos rompe el alma verlo entregado a la sinvergüenzura“.

“Sí, cuando me abstengo lo hago con todo el espíritu cívico del que soy capaz. Lo hago por mi país. Abstenerse es un acto político así como disentir puede ser un acto de amor”, añadió.

Para el ex-Fother Muckers hay algo que “huele mal” en el país: “¿Quién puede justificar esas sonrisas forzadas, esos eslóganes vacíos, la indignación fingida, toda esa plata botada por los partidos? Los partidos… todo lo que tienen, todo lo que hacen es para pelear algún puesto. ¡Es así!“.

“Tú no necesitas a los políticos, ELLOS te necesitan a ti ¡Sin ti solo son fantasmas! Tú los vuelves reales al frotar la lámpara. Abstenerse no es “no estar ni ahí”, al contrario, es un compromiso con la REALIDAD. La política, digamos bien, la clase política, no es real sino un TEATRO fantasmagórico. Es humo. Es una cortina de humo utilizada con intereses económicos”, agregó.

Además llamó a cambiar la idea de “servidor público” de los políticos a la gente común y corriente que puede ser “considerado con el mirado en menos, estar atento y dispuesto a pararle los carros al abusador”.

El quinto de estos puntos se va en contra de la manipulación política, además de dar un claro mensaje: “Bienvenido al planeta Tierra: la derecha siempre gana. Electos o no. Tanto mejor si son electos, un cariñito al ego no le viene mal a nadie, además podríamos dejar andando uno que otro proyecto de ley, pero si no son aprobados siempre se puede hacer algo, todo es conversable“.

Briceño defiende su decisión de no votar asegurando que “quiero ser parte de la pequeña gran fisura, la que rompa el dique” y que quiere dejar de ser un “cómplice”: “No es una gran idea, pero es un comienzo. Cuando la gangrena avanza lo primero es amputar. Luego se hablará de muletas, de rehabilitación, de qué prótesis es la conveniente. Esta es hora de renuncia, no de trazar proyectos. Tranquilo el perro“.

Revisa aquí el texto completo: