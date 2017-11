Cristóbal Briceño, líder de los Ases Falsos, reaccionó ante las duras respuestas que recibió en su escrito previo a las elecciones presidenciales, dando a conocer nuevamente su opinión en otro extenso post de Facebook.

“¿Dónde quedó el antiguo gusto por escuchar una idea distinta? ¿es que ya nadie recuerda el dulce sabor de una opinión diferente?”, parte preguntando Briceño.

Luego asegura que no realizará una “defensa”, ya que esto no es necesario, pero que quiere “hacer algunos alcances que, como siempre, solo aspiran a aportar”.

Según él, “mucha de la mala onda viene de hombres jóvenes que tienen bandas, conocidas y no tanto. Algunos bastante cercanos incluso me han dedicado cartas abiertas (teniendo mi número y mi correo… ¡y el marketero soy yo!). Y a propósito de este flanco de ataque, me pregunto ¿en qué momento pasamos a ser los músicos la voz de la prudencia y el sentido común? ¿en qué momento nos volvimos tan frígidos e inofensivos? ¿acaso no somos eslabones de una noble tradición de desatino y disidencia?”, comentó.

Posteriormente añadió que cree entender lo que ocurre ya que “hoy el mundo ENTERO tiene que hablar como si fuera candidato a algún cargo público, eso puedo verlo, todo es gazmoñería y nadie ha hecho nada malo en su vida. ¿Pero es que tenemos que seguir los músicos también ese patrón? ¿No tendríamos nosotros que despeinar el asunto?”.

Incluso asegura que no escribe por ser “marketero”, sino que lo siente como un “deber imposible de explicar”: “Los años no pasan en vano, con el tiempo me doy cuenta que nos mostramos tal cual somos. Es algo que no se puede evitar. Todos persistimos en ser quienes somos. Y supongo que también tengo la manía masculina de definir mi identidad, y de que nuestros seguidores sepan qué clase de hombre es el cantor”, agregó.

“NO ES que quiera que piensen como yo ¡qué PESADILLA sería esa! pero sí que puedan soportar y hasta disfrutar de pensamientos y sentimientos inesperados. Lo del otro día, por ejemplo, no fue un ‘llamado a no votar’ como pone la prensa. Fue una opinión. Tengo queridas amigas y amigos que votan, no les hago la cruz. Es rico conversar y discutir. Yo no hago llamados, no soy político”, afirmó el músico.

Sobre algunas “flechas recibidas”, Briceño dijo que algunos aseguraron que se quejaba y no hacía nada, a lo que respondió que lleva diez años “sacando discos y recorriendo el país para que el público mueva el esqueleto y las neuronas”.

“Que se me acuse de no votar por flojo… ¡por flojo! dan ganas de decir tantas cosas que me muerdo el puño… baste decir que viajo tres horas ida y tres horas vuelta para ir a ensayar, no me molestaría acercarme al local de votación si realmente lo valiera para mí“, acotó.

“Y esta otra es buena, escuchen, que se pregone que a través del voto se sacó a Pinochet… bueno, un minuto, hasta donde yo recuerdo quedó lo más tranquilito en su uniforme, con el mejor asiento en la parada militar y con su sillón de senador vitalicio. Y si no es porque sale de Chile a verse la hernia, capaz que terminaba de panelista en un matinal. Y ahora vienen con lo del voto como destructor de la dictadura… ¡cómo nos metieron el pico, compatriotas!”, señaló.

Finalmente envió un mensaje a quienes no queden conformes con sus palabras: “hago mías las palabras del gladiador: “yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía”. Sólo estamos atravesando los 50s, ya vendrá el amor sin frenos de los 60s, la autodestrucción de los 70s, la superficialidad de los 80s, la angustiante ansiedad de los 90s…”.

Revísalo completo aquí: