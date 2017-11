Chuck Mosley, primer vocalista de Faith No More, falleció el pasado 9 de noviembre a los 57 años.

La familia del músico publicó un comunicado:

“Después de un largo periodo de sobriedad, Charles Henry Mosley III perdió su vida el 9 de noviembre del 2017 debido a una enfermedad asociada a su adicción.

Estamos compartiendo la manera en la que falleció con la esperanza de que pueda servir de advertencia o llamada de atención a cualquiera que esté batallando para luchar por la sobriedad.

Quedan su pareja de largo tiempo Pip Logan, dos hijas Erica y Sophie y su nieto, Wolfgang Logan Mosley. La familia aceptará donaciones para pagar los gastos del funeral. Pronto se comunicarán los detalles”.

Mosley fue parte de la agrupación entre 1984 y 1988, periodo en el que grabó dos discos con Faith No More: We Care A Lot e Introduce Yourself.