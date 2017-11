pin it

Charlie Sheen fue acusado de violar a un actor y de acosar sexualmente a otra joven en medio de la grabación de la película Lucas, hechos ocurridos en el año 1986.

Este acto de violencia sexual se habría cometido en contra de Corey Haim, quien solo tenía 13 años en la época, a quien habría violado en el mismo set de grabación.

Esto fue revelado por Dominick Brascia, ex-actor y amigo de Haim, algo que le habría contado antes de su muerte en el año 2010 a causa de una neumonía.

Según le reveló a National Inquirer, Brascia aseguró que “Haim me contó que tuvo sexo con Sheen cuando filmaron ‘Lucas’. Me dijo que fumaron marihuana y tuvieron sexo. Luego de que ocurrió, Sheen se volvió muy frío y lo rechazó. Cuando Corey quería juguetear con él de nuevo, Charlie ya no estaba interesado”.

Este episodio habría sido nombrado por el actor Corey Feldman en sus memorias, en donde confesó que “en algún punto de la grabación, (Haim) explicó que un adulto lo convenció de que era perfectamente normal que los mayores y los menores tuvieran relaciones sexuales en la industria (del cine), que eso era ‘lo que hacían todos'”.

En el mismo libro señala que ambos “caminaron fuera a un área alejada entre dos trailers durante un descanso para almorzar y Haim, inocente y ambicioso como era, permitió que ocurriera la penetración”. Eso sí, nunca mencionó directamente a Sheen.

Según explicó el medio, esta historia fue contada por más de una docena de fuentes diferentes.

Pero no es la única acusación que tiene Sheen en esta película, ya que una actriz que solo tenía 17 años en esa filmación aseguró que él la besó y le hizo propuestas sexuales, todo mientras estaba borracho, situación que se repitió muchas veces durante la filmación.