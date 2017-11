pin it

C-Funk, guitarrista de Los Tetas, salió al paso de las palabras escritas por Álex Anwandter en un post de Facebook para recordarle que le faltó “mesura” en su trato con los miembros de su banda tras el conocimiento del caso de violencia ejercida por Camilo Castaldi -Tea Time- con su ex-pareja.

“Cuando en Los Tetas pasó lo que ya todos sabemos (y que aún no se sabe en que terminará) nos metiste en el mismo saco a todos, tildaste de encubridores (basado en suposiciones) a gente buena. Metiste mucho carbón a un fuego que ya quemaba demasiado, imagino que sin si quiera pensar”, comentó.

Luego aseguró que el músico provocó un “calor tan fuerte que también quemó a mi mujer, a mi hija (nos vimos acosados por la influencia de tus palabras en la masa) y a muchos que nos rodean, gente que sabe cómo somos, gente buena e inocente. Sin embargo tú que jamas te diste el tiempo, el gusto o la lata de conocernos, si te diste el lujo de juzgarnos públicamente sin tener certeza ni cruzar una palabra conmigo“.

“Hoy estás tú (según tu lógica, no la mía) en el lado de un encubridor. De trabajar con gente que puede resultar abusadora, misógina o que se yo. En el lado de los que callan. Pero a diferencia de esa vez hoy en tu texto hablas de mesura, de que no te corresponde, que solo eres un músico, que no estás en posición moral de pontificar tu opinión. Ojalá hubieras tenido esa mesura antes”, añadió.

Incluso aseguró que “el ego puede transformarse en una droga que daña si se abusa y de deja crecer demasiado dentro de uno”.

“Me dio pena en el momento sentir que un artista admirado puede usar situaciónes penosas como esa para posicionarse mejor, ganar unos cuantos likes, empatía de la gente o vender un par de discos más. Hacer leña del árbol caído es muy penca y en tu caso no es necesario”, disparó.

Finalizó señalando que “todo puede sanar, creo que hay mucho en común, creo que somos personas relativamente inteligentes, compartimos pasión por sintes análogos, guitarras, drum machines, MÚSICA! Siempre quise conversar de esas cosas contigo, como lo hago con mis amigos, siempre imaginé una colaboración. Lastima que no se dio. En fin el mundo da muchas vueltas“.

