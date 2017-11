pin it

like

Hace poco informábamos que Beyoncé se sumó a la nueva película sobre El Rey León, en donde tendrá el papel de Nala.

Ahora diversos rumores indican que su trabajo no terminaría ahí, ya que además podría grabar nuevas versiones de las canciones de su banda sonora con un gigante de la música: Elton John.

Entre las canciones que tendrían un nuevo giro se encuentran las clásicas “Circle of Life” y “Can You Feel the Love Tonight”, en las que participaron John y Hans Zimmer para la original del año 1994.

Según reveló una fuente a The Daily News, “las canciones serán hilos dentro de la historia. No se puede pensar en tener involucrada a Beyoncé sin hacerla cantar algunos de esos icónicos hits… eso significa inmensas ventas a una nueva generación”.

La autora de “Formation” compartirá elenco junto a Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, Florence Kasumba y varios actores más, todos presentes en el film que se estrenará en julio del 2019.