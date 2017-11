pin it

Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, ha tenido que pasar largos años sufriendo con una constante broma respecto de su parecido con el actor Will Ferrell.

Esto volvió a ocurrir en una presentación en Los Angeles Musicians Institute, aunque ahí perdió momentáneamente la paciencia, gritándole “¡cállate!” para luego botar el micrófono y abandonar el escenario.

Luego de algunos segundos de incomodidad, Smith volvió al escenario para dirigirse a aquel seguidor: “¿Quien lo dijo? ¿Tú? Hijo de p****. Escucha, ¿eres un músico? ¿Eres un baterista? ¿Por qué lo dijiste? Porque me amas“.

“¿Me amas y me gritas ‘oh, Will Ferrell’? ¡No soy Will Ferrell, idiota!”, continuó el músico.

Posteriormente, y en un ambiente de relajo, Smith añadió: “Nah, solo estoy bromeando contigo. No me importa una mierda, creo que es genial. ¡Soy famoso debido a Will Ferrell! A la mierda ese tipo“.

“Estaba en una banda medianamente buena hasta que un idiota me dijo que me parecía y lo siguiente que sé es que la gente me paraba en la calle para decir ‘oh, eres divertido'”, concluyó.

Míralo acá: