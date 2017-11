Stormzy, uno de los raperos más populares actualmente en el Reino Unido, pidió disculpas por algo que muchos han normalizado: El usar lenguaje homofóbico en redes sociales.

El músico de 24 años notó que muchas personas revisaron sus tuits antiguos, encontrando usos negativos de palabras como “gay” y otras que se podrían traducir como “maricón”, algo a lo que reaccionó a través de su misma cuenta de Twitter:

“Dije algunas estúpidas y ofensivas cosas mientras tuiteaba hace algunos años en los que era joven y orgullosamente ignorante. Fueron hirientes y discriminatorias miradas de las que he aprendido mientras voy creciendo y convirtiéndome en hombre.

Los comentarios que hice son inaceptables y asquerosos, suficiente. Son comentarios de los que me arrepiento y a todos los que ofendí, pido disculpas, esas eran actitudes que he dejado en el pasado. El lenguaje homofóbico que usé fue, vergonzosamente, una parte de mi vocabulario cuando era más joven y la ignorancia me hacía sentir más cómodo cuando los usaba mientras no entendía el odio y las ramificaciones que llevaba.

Esta no es una excusa, tomo responsabilidad por mis errores y espero que puedan entender que mi yo más joven no refleja quien soy hoy.

De nuevo, pido disculpas a todos los que he ofendido. A la comunidad LGBTQ y a mis fans y amigos, mis más sinceras disculpas“.

