El Congreso de los Diputados de Argentina pasó una ley que permitirá aplicar multas a quienes cometan acoso callejero.

Según este texto, estos castigos irán entre los 3.000 y 15.000 pesos argentinos ($107.000 a $535.000 aproximadamente) para quienes realicen actos de connotación sexual en lugares públicos, ya sean comentarios o gestos que “afecten la dignidad, libertad, integridad física y psicológica”, según La Vanguardia.

Estas aumentarían a multas entre 5.000 y 25.000 pesos argentinos ($178.000 a $895.000 pesos, aproximadamente) si las víctimas son menores de edad, siempre y cuando la situación sea solo esa y no un delito de mayor gravedad.

Dentro de los lugares contemplados están los espacios de acceso público, el transporte urbano y centros comerciales.

Según comentó Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de aquel país, “la mujer no pide ni desea esta forma de violencia en los espacios públicos. No se discute que le gusta o no la mujer, sino el acto en el que el hombre por si solo y sin respetar los derechos de ellas ejecuta con total liviandad causando degradación, humillación, traumas, trastornos, miedo e intimidación“.

“Estas conductas están muy naturalizadas en la sociedad e impiden interpretarlas como una de las tantas formas de violencia que padecemos día a día. Esperamos que pronto logremos concienciar que muchas veces un comentario o un gesto puede significar un verdadero acto de violencia hacia una mujer”, añadió.

¿Y qué se hará con el dinero recaudado por las multas? Se destinará al Instituto Nacional de las Mujeres, para así ayudar en programas de prevención.

Esta ley llega junto a una línea telefónica gratuita que ayuda, informa y asesora a las mujeres en casos de acoso callejero.

Según un informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana, un 93% de las mujeres argentinas habrían sufrido este tipo de violencia en algún momento de su vida.