Desde que se subieron al festival en un segundo anuncio, el nombre de AlunaGeorge ha sido uno de los mejor recibidos para la edición 2017 de Fauna Primavera. El sonido híper contagioso y bailable del dúo inglés, formado por el productor George Reid y la cantante Aluna George los hace perfectos para un festival como ése.

Desde su debut en nuestro país, en enero de 2015, la banda ha crecido al punto de abrir las giras de arenas de SIA y de estadios de Coldplay, además de lanzar un segundo disco que expandió su sonido y trajo a una serie de nuevos colaboradores a su espectro. Eso sin mencionar colaboraciones exitosas con Disclosure, DJ Snake y varios más.

Al teléfono desde Inglaterra pudimos conversar sobre varias cosas con Aluna Francis, desde la confusión que rondó este álbum hasta la experiencia de tocar en estadios, terminando con una emocionante promesa para sus seguidores locales.

Rock&Pop: Aluna, como es nuestra primera entrevista, me gustaría conocer más sobre la historia del dúo. ¿Cómo se conocieron con George y qué fue tan mágico que los hizo que dejaran sus proyectos principales en ese momento?

Aluna Francis: Bueno, nos conocimos a través de MySpace. ¡Imagínate hace cuánto tiempo! George estaba hablando con mi productor de ese tiempo, tirándose flores y todo eso, y yo no tenía nada que ver ahí. Pero luego su relación se enfrío y yo me ofrecí de voluntaria como para pasar tiempo con George.

R&P: ¿Algo así como un consuelo?

AF: Sí, el premio de consuelo. Y pasamos un día en su pieza haciendo música, fue muy entretenido. El primer día salió una canción y se plantó una semilla. Fue como: “oh, querido…”.

R&P: ¿Y se sintió tan especial que se dedicaron de una a eso o tuvo que pasar tiempo?

AF: Fue gradual, pero lo que pasó realmente fue que mi compañero de banda se puso celoso y tomó una actitud de “todo o nada”. Me dijo que o me dedicaba 100% a trabajar con ellos o que me fuera. No me gusta que me digan lo que puedo o no puedo hacer, así que lo miré y le dije “¡bueno, chao!”.

R&P: Buena decisión.

AF: ¡Sí! Y George me ha dado siempre total libertad, porque le tocó ver lo que pasaba si no, jajaja.

R&P: Y en ese momento, ¿sabían bien lo que querían hacer juntos? Te pregunto porque AlunaGeorge suena bien distinto a lo que venían haciendo cada uno por su lado. ¿Hablaron sobre eso desde el principio?

AF: No, no hablamos de nada de eso. Partimos con unos sonidos. “¿Te gusta?”. Y luego unos beats. “¿Te gusta éste?”. Luego me ponía hacer melodías con la voz hasta que dábamos con algo que nos gustaba a los dos.

R&P: ¿Tienen una metodología de trabajo establecida? ¿Hay roles fijos en el proyecto o comparten eso?

AF: Bueno, lo que pasa es que los dos tenemos nuestras áreas. George se encarga de la producción y yo de las letras. Ambos compartimos cuáles son los acordes, pero las ideas vienen de los dos. Si se me ocurre una letra con una melodía, él propone algo de vuelta. Y si él llega con algo de música, me pregunta si me gusta y yo pongo una voz encima.

R&P: Lo que me llamó la atención desde el principio con ustedes es que hacen parecer fácil algo que no lo es: mezclar sonidos del underground electrónico con el pop y R&B de los ’90, y lograr éxitos conocidos. Muchos han tratado y han fracasado. ¿Son conscientes de ese logro?

AF: Al principios notamos que existía un vacío musical que nosotros tratamos de llenar. Siempre nos preguntábamos por qué nadie había hecho esta mezcla antes, hasta que lo intentamos y nos dimos cuenta de lo difícil que era. Fue un bonito desafío y nos ha mantenido muy ocupados. Por supuesto que ahora todo el mundo lo está haciendo.

R&P: Pero ustedes fueron de los primeros. Al menos en Inglaterra.

AF: Sí, lo fuimos. Y yo creo que a nivel mundial también.

R&P: Y luego están las colaboraciones, que pueden proyectar una carrera muy lejos. Ustedes tienen su música, pero también estos hits mundiales con Disclosure, Jack Ü y otros. ¿Qué tanto ayudaron?

AF: Creo que mucho. Esos artistas tienen un género bien definido, entonces de cierta forma fue como tener un remix. En lo que no nos ayudó para nada fue en que mucha gente pensó que éramos una banda de electrónica bailable, algo que no somos. Por suerte nunca nos detuvo de hacer canciones lentas, como “I Remember” o “Your Drums, Your Love”.

R&P: Como lo que le pasó a Sam Smith.

AF: ¡Exactamente! Y luego se ha ido fuertemente en la otra dirección.

R&P: Ustedes serían como un punto medio.

AF: Claro, y a nosotros nos gusta mucho la música bailable.

R&P: ¿Tienes alguna favorita dentro de esas colaboraciones?

AF: Uhm… (Piensa largo). ¡Sí! “Mean What I Mean”, con Dreezy y Leikeli47, porque esa canción es muy relevante en el contexto actual, porque es una reacción al acoso sexual. Pero no es hasta que se les ocurrió la parte de los versos que agarró el peso suficiente para convertirse en single.

Antes de eso era yo sola, pero luego sonó más a mujeres aliándose para frenar este problema en forma de una canción.

R&P: Y hablando de ese álbum, su segundo, ¿sintieron mucho la presión de tener un debut exitoso al momento de hacerlo?

AF: Creo que no estuvimos muy expuestos a esa presión, porque todo estaba muy ajetreado y nos manteníamos muy ocupados en ese momento. Me fui a vivir a Los Angeles por un tiempo, estábamos todo el tiempo de gira, cambiamos de manager… Siempre había algo.

De hecho, le mostramos un grupo de canciones a nuestro sello y por un momento se tuvo la conversación de que nos terminaran el contrato. Luego la canción con DJ Snake se volvió popular y decidieron retenernos, así que fue un momento muy borroso y confuso para nosotros.

R&P: Deben haber tenido muchas cosas que pensar.

AF: Sí, muchas. Me gusta I Remember, pero la verdad es que no siento que haya nacido de un período muy enfocado de parte nuestra. Creo que es un disco confuso cuando lo escuchas.

R&P: ¿Harías cosas diferentes si lo hicieran de nuevo?

AF: Sí, sí.

R&P: Cuando escuché algunas canciones, me pareció que habían cosas que no estaban presentes en el primer disco y que se habían movido en una dirección más masiva, como en la canción con Popcaan, por ejemplo. ¿Había alguna presión propia o del sello por llegar más lejos que en Body Music?

AF: La verdad es que esa canción la escribimos en Inglaterra, y fue mucho antes de que el sello norteamericano estuviera envuelto. Ellos decidieron que la querían mover mucho, pero nosotros no la escribimos con la idea fija de hacer una canción muy pop. Se dio natural.

R&P: Se adelantaron de nuevo, entonces.

AF: ¡Así es! Lo hicimos de nuevo, jajaja.

R&P: En muchos estilos pasa que ser inglés y conquistar el mercado norteamericano cuesta mucho, y también al revés. Ustedes tienen todos los ingredientes para lograrlo pero todavía no han tenido canciones que lleguen tan alto en el Billboard. ¿Es algo que busquen conseguir más adelante?

AF: No lo sé, la verdad. Es muy confuso por el momento, porque sentimos que nos hemos convertido en un proyecto global, pero cada territorio tiene sus propios gustos bien definidos, así que no sé cómo enfrentar eso ahora.

R&P: ¿Cómo fue ser invitados por Coldplay a abrir su gira y qué tal esa experiencia?

AF: Eso fue… Uno tiene una lista de cosas que tienes que lograr para darte cuenta de que cruzaste una barrera hacia el máximo nivel. Cuando hicimos el tour con SIA fue un salto enorme desde donde veníamos, para pasar a tocar todos los días en grandes arenas. Para mí fue un gran aprendizaje.

Pasar de eso a estadios, con Coldplay, me hizo pensar: “después de esto, ya no queda mucho más para aprender en cuanto a grandes audiencias. No hay nada más grande que esto”. Se trata de lo que logras hacer con ese espacio. Así que se sintió muy bien saber que podíamos hacerlo. ¡Ya soy experta! Y nuestra banda logró pasar la prueba de la forma más profesional posible, y ser capaces de superar obstáculos que iban apareciendo.

R&P: Es como poner tus canciones y tu capacidad de tocarlas en la prueba más difícil.

AF: Exacto, y además sin ningún tipo de apoyo adicional. No teníamos acceso a las pantallas, ni tampoco a las luces. No había producción, mientras que Coldplay parte con 10 explosiones en la primera canción, jajaja. Tienen vídeos, luces, instrumentos, ingenieros… ¡es un carnaval en el escenario! Nosotros no teníamos nada, sólo mi vestuario y los instrumentos de la banda. Y así tienes que entretener a 70.000 personas. No sé si hay un desafío más grande.

R&P: ¿Y para este festival al que vienen a nuestro país qué tienen preparado? Ya vinieron a un teatro para su primera vez, pero la banda ha crecido mucho desde entonces.

AF: Vamos a estar mostrando canciones que no hemos tocado nunca antes, así que podrán verlas por primera vez. Llevamos un juego de luces que he bautizado como “territorio espacial tropical”, para que te hagas una idea más o menos de cómo va a ser. También estamos más electrónicos ahora, porque quiero mostrar la mayor cantidad de música posible. Será algo distinto.

R&P: ¿Viene un nuevo disco en camino?

AF: Estas canciones que te digo son sólo para los shows en vivo, así que puede que la gente del festival en Chile sean las únicas personas que las escuchen.