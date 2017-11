Alice Glass, ex vocalista de Crystal Castles, tendrá que testificar en un tribunal debido al juicio que inició Claudio Palmieri (más conocido como Ethan Kath) por difamación luego de dar a conocer su testimonio de violencia psicológica, física y sexual.

En Estados Unidos, este tipo de citación debe realizarse de manera personal, algo que el sujeto encargado en este caso realizó haciéndose pasar por un “fanático”, según la propia artista comentó en un tuit:

just got served after my show in chicago by someone pretending to be a fan. lol see you in court asshole. pic.twitter.com/iVffrIkB4o

— ALICE GLASS (@ALICEGLASS) November 18, 2017