Alejandro Guillier, candidato del oficialismo, llegó nuevamente a los estudios de Ibero Americana Radio Chile para un nuevo ciclo de #SiYoFueraPresidente.

Allí fue consultado por uno de los temas del momento: La gratuidad.

Sobre esto, el periodista aprovechó de cuestionar al empresario Sebastián Piñera: “¿Cuántas promesas hizo en el gobierno anterior y que no cumplió? ¿Por qué perdió 700 mil votos? Porque vieron que promete para sacar votos, pero no cumple“.

Además, sostuvo que planea llegar a la gratuidad universal, pero de forma “gradual”: “Tengo que sacar a los que están endeudados (por el CAE), no me pueden pedir que tenga gratuidad ahora. Si esto es cosa de números, tenemos que ser responsables, no hemos hecho ninguna propuesta para ganar votos, sino propuestas con convicciones“.

“Hemos planteado un avance gradual, la Presidenta Bachelet con el presupuesto de este año llega al 60%, nosotros queremos llegar al 70% de la educación superior en Chile en cuatro años“, agregó.

Detalló que esto tiene un costo anual de 450 millones de dólares, pero que “no hay ningún país desarrollado del mundo que haya podido prescindir de un reforzamiento de la educación como la clave del desarrollo”.

Para él, los números son posibles de alcanzar: “Tenemos aproximadamente 800 mil chilenos endeudados por CAE y Corfo, y también tenemos los que están endeudados por Corfo y por CAE, jóvenes que tenían deuda en Corfo, pararon eso y entraron al CAE, y entraron a eso”.

Allí volvió a hablar del candidato de la derecha, quien lo ha cuestionado duramente al decir que estas medidas son “populistas”, recordando que Piñera “perdonó a las grandes empresas por 100 millones de dólares”.

“Cuando una persona no puede pagar aunque quiera pagar, y uno dice ‘le voy a dar un perdonazo’, no estás perdiendo nada, porque eso igual no te lo van a poder pagar“, cerró aquel tema.

Para lograr llegar a La Moneda en las próximas elecciones, Guillier sabe que necesita del apoyo del Frente Amplio, sobre lo que dijo esperar “que apoye” su proyecto: “Pensamos que hay una unidad de objetivos. Sería el voto natural. En política hay que hacer alianzas”.

De todas formas, le restó dramatismo a la indecisión de aquel sector, afirmando que “es obvio que una coalición que está en formación y quiere marcar identidad tiene que ser firme en su postura”.

“Lo que uno tiene que hacer es leer qué votó la ciudadanía, porque la gente no sigue partidos. Hoy el ciudadano es libre con su voto. El liderazgo de los políticos es muy relativo”, añadió.

¿Y los sumaría a su gobierno? “No tengo ningún problema de incorporar a todos los sectores que estén comprometidos con un programa de reformas. Nosotros pensamos es muy amplio y abarca muchos sectores que no votaron por nosotros”, dijo.

Para él, lo único que se necesita es “un pacto de gobernabilidad, que apoyen aquello proyectos donde estamos de acuerdo y que sean oposición aquello en lo que no están de acuerdo”.

Respecto del empleo, dijo tener un plan que puede crear 900.000 trabajos: “Es una oportunidad gigantesca para crecer sobre la base de una clase media emergente, con una política de Estado muy conservadora y razonable. Ni siquiera se trata de volverse loco. Ahí tienes un crecimiento armónico“.

También sostuvo que se debe cambiar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, el que es único en Chile dejándolo fuera del resto de la población y entregando millonarias pensiones: “Es gente altamente calificada, gente que ha sido formada. Es un capital humano que tiene el país”.

Eso sí, propuso que “además de las funciones de defensa nacional, cumplan funciones en seguridad del país ante desastres y catástrofes naturales. Ahí hay motivos suficientes para hacer una carrera atractiva y más larga, pero de forma voluntaria”.

Finalizó recordando que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, casi se triplicó la fuente de energías renovables y que “bajo el gobierno de Piñera no hubo ningún avance en energías no convencionales”.

“Países que viven sólo de las rentas nunca saltan al desarrollo. El Estado tiene que ayudar a que saquen musculatura las pequeñas y medianas empresas. Por qué cuando hablan de crecimiento es sólo las transnacionales. El país crece con las Pymes, las Pymes dan empleos“, finalizó.