A comienzos de octubre, Liam Gallagher puso todas sus fichas en el lanzamiento de As You Were, su primer trabajo solista.

Esto incluso lo había llevado a decir que si fracasaba, se retiraría de la música, pero eso no será necesario, ya que ahora fue nombrado como el vinilo más vendido en los últimos 20 años en el Reino Unido.

A la fecha ya son más de 16.000 copias de As You Were las que fueron vendida, lo que se suma al hecho de que las otras versiones de su disco sumaron más ventas que los otros 19 artistas del top20 sumados.

Y esto lo celebró a través de Twitter: “Es oficial: El rock & roll está en el n°1. Felicitaciones a ustedes, felicitaciones a mi, a todos por permitir que esto pasara”.

It's official Rock n Roll is No1 congratulations to you to me congratulations to all of us for making it happen as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 13, 2017