Tom Petty, icónico músico norteamericano, está con muerte cerebral luego de ser encontrado inconsciente en su hogar de Malibu, California.

Según publicó TMZ, Petty fue llevado al hospital en la noche del domingo luego de que lo encontraran “sin respirar y con un ataque cardiáco”, pero con pulso.

Más recientemente, informaron que desde el hospital aseguraron que no tiene actividad cerebral y que habrían decidido desconectarlo.

We're told after Petty got to the hospital he had no brain activity and a decision was made to pull life support. https://t.co/bh8sqdvEw9

