The White Stripes publicará un nuevo disco en vivo como parte de una serie de álbumes del sello de Jack White, Third Man Records.

Este trabajo llevará por título The White Stripes Live In Detroit: 1999-2000-2001 y contará con dos sets grabados en Detroit y Ferndale, Michigan.

De esta forma, este álbum se suma a The White Stripes’ First Show: Live On Bastille Day lanzado en julio de este año y no se descarta que hayan otros similares en el futuro.

Revisa un adelanto: