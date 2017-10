pin it

The Breeders, banda encabezada por la legendaria Kim Deal, volvió a grabar música en estudio y ya compartió el primer adelanto.

Se trata de “Wait in the Car”, canción que publicaron esta mañana y que termina con casi ocho años de sequía musical luego del lanzamiento del EP Fate to Fatal del 2009.

La banda se reunió en el año 2013, en el que también lanzaron una reedición de Last Splash, ahora preparándose para iniciar una gira por Europa y Norteamérica desde octubre.

Revisa el nuevo track acá: