Samuel L. Jackson se unió a MasterClass para realizar clases de actuación online, en donde reflejará sus más de 40 años de carrera en donde ha actuado, realizado doblaje e incluso narrado documentales.

De esta forma, el actor de 68 años se sumará a una lista de reconocidos trabajadores de la industria del cine que también han participado de estas clases, en donde ya se encuentra Kevin Spacey, Martin Scorsese, Dustin Hoffman y Shonda Rhimes.

Esta clase estará disponible a través del sitio de MasterClass a un precio de US$90, la que estará dividida en 20 lecciones separadas, un libro de clases y la posibilidad de hacerle preguntas al actor.

En una declaración, Jackson señaló que espera que “los estudiantes aprendan que no hay límites en lo que pueden hacer y creer”.

Uno de los últimos trabajos del actor fue como voz en off del documental I Am Not Your Negro (2016), el que cuenta la historia del racismo en Estados Unidos y la presencia de los líderes de los derechos civiles como Malcolm X, Martin Luther King Jr., Medgar Evers y otros.