Llegó el día. En solo horas se estrena la temporada de Stranger Things, que estará disponible en Netflix a las 4 am de mañana viernes.

Pero ¿por qué amamos tanto a este grupo de amigos de Hawkins, Indiana? Empezamos a pensar en algunas de las razones y qué esperamos para esta segunda temporada que tenemos encima.

La nostalgia

Los ochentas nos dieron los videojuegos, a E.T. y a The Clash. Desde la banda sonora (con New Order, The Cure, Joy Division y muchos más), hasta las infinitas referencias a películas de horror, Stranger Things tiene de todo para mantenerte colgado.

Los niños

Los actores que interpretan a Dustin, Eleven, Mike, Lucas y Will debutaron todos en Stranger Things. Y no solo resultaron ser todos muy buenos actores, si no que se ganaron nuestros corazones con su amistad también fuera de cámara. ¿Se acuerdan de cuando cantaron en la previa a los Emmys?

¿Qué esperar?

Algunos de los críticos afortunados -que ya pudieron ver algunos de los capítulos nuevos- dicen que esta segunda temporada cumple todas las expectativas posibles. Es difícil mantener el buen nivel cuando se deja la vara tan alta, pero de acuerdo a Vulture, esta nueva temporada lo logra.

Así que no nos queda más que sentarnos a maratonear la primera temporada de nuevo, ya sea con unos waffles o su Pizza Italita mientras pasan las horas.