En la Comic Con de Nueva York se reveló importante información sobre Star Wars, incluyendo una duda que resuelve una gran duda de los fanáticos: ¿Por qué Kylo Ren usa una máscara?

Muchos encontraron una clara relación entre el actual antagonista y Darth Vader, tanto en sus habilidades con la fuerza, así como también en la lucha interna que mantiene en su cabeza y en aquel gran detalle del casco.

Ahora, según compartió la cuenta de Twitter StarWarsNewsNet, esto tendría un motivo claro: “Su casco fue creado para cubrir su rostro y voz, escondiendo su identidad mientras él profundiza en el poder del Lado Oscuro de la Fuerza”.

Cool info confirming that Snoke will have a total of eight Praetorian guards in #TheLastJedi and why Kylo wears a helmet… #NYCC #StarWars pic.twitter.com/Yr4wcbhtt1

— SWNN (@StarWarsNewsNet) October 5, 2017