Sam Smith conversó con el periódico The Sunday Times, en donde reveló que se siente “tan mujer como hombre”, entre otros detalles de su sexualidad.

El inglés indicó que en su infancia le gustaba usar ropa femenina, algo que se mantuvo con el paso de los años: “Amo los tacos. Tengo un montón de tacos en mi casa”.

“Hubo un momento en mi vida donde no tenía ni una pieza de ropa masculina, en realidad. Era de usar maquillaje todos los días en el colegio, pestañas, calzas con unas Dr. Martens y grandes abrigos de piel, por 2.5 años”, añadió.

También comentó lo que será su próximo lanzamiento: The Thrill of It All, el que saldrá a la venta el próximo 3 de noviembre. Sobre este trabajo, dijo que la gran diferencia con su anterior disco es que siente que su “crecimiento y confianza” resultaron en un diferente sonido de “aquel tipo gay en el que me convertí”.

“Lo miro hacia atrás y era el miedo de decir las cosas equivocadas y ofender a alguien. Cuando tenía 19 comencé a escribir lo del primer disco. Recién me había mudado a Londres desde una villa… y literalmente era el único gay en la villa. No sabía lo que quería decir”.