A través de un video publicado en YouTube, Robbie Williams confesó que una dura enfermedad lo llevó a cancelar parte de su tour y que era más grave de lo que se pensaba.

“He estado recuperándome de una enfermedad por las últimas cinco semanas. Desafortunadamente, esa enfermedad llegó justó al final de mi gira… una gira que iba muy bien”, comentó el músico.

Luego añadió que “ellos (los doctores) estaban muy preocupados y terminé en cuidados intensivos, entonces no me podía ir. No he cancelado un tour por problemas de salud desde 1998, entonces sabes que si no lo puedes hacer, entonces hay algo que no me está permitiendo hacerlo”.

Si bien no reveló la enfermedad que lo afecta, sí parece estar en mejor forma que en el momento que canceló, momento en el que también cambió varios aspectos de su vida, incluso convirtiéndose al veganismo.

Revisa su video acá: