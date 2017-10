La revista francesa de música Les Inrockuptibles quedó en el centro de las críticas con la portada de este mes, la que presenta al músico Bertrand Cantat, esto a 14 años de que fuera condenado por el femicidio de su pareja Marie Trintignant.

¿Y cuál fue el motivo? Darle espacio al lanzamiento de nueva música por parte del homicida, algo que fue duramente criticado en redes sociales:

So nice of Les Inrocks to have wife beater and murderer Bertrand Cantat on their cover as if he's redeemed somehow. https://t.co/DFZm7rZ3Xp — Romain Barrilliot (@skacky) October 11, 2017

Despicable. Shame on #LesInRockUptibles — Courtney de Muir (@courtneydemuir) October 18, 2017

Appalled and sickened to see the murderer Bertrand Cantat on the cover of @lesinrocks to promote his new album. Beyond disgusting. — Caspar Salmon (@CasparSalmon) October 11, 2017

French mag The Inrockuptibles has disgustingly put Betrand Cantat on their cover. This man killed partner, actress Marie Trintignant in 2003 pic.twitter.com/OenaxoNXHa — Another Gaze (@anothergaze) October 17, 2017

French music magazine under fire after putting singer convicted of murdering girlfriend on cover https://t.co/7a0RRzq4ml — Get Me Entry (@GetMeEntry) October 18, 2017

En respuesta a esto, la revista Elle publicó una editorial llamada “En el nombre de Marie” en donde critican la elección de aquella revista: “Hoy ella es un símbolo. Su cara se ha convertido en la de todas las mujeres víctimas de violencia de hombres“.

“Marie Trintignant, no te olvidaremos. Tomará más que una obsena portada de Bertrand Cantat para extinguir tu llama. Virginia Woolf escribió: ‘Una luz aquí requiere de una sombra allá’. Tu eres esa sombra y esa luz, el dolor y la esperanza de que algún día esta violencia increíble terminará”, sentenciaron.

Le magazine Elle répond à la une des Inrocks avec Bertrand Cantat https://t.co/i3XQRQoBjj "AFP pic.twitter.com/udCGPGsIS8 — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2017

Este músico fue dejado en libertad en el año 2007 bajo ciertos beneficios, cumpliendo solo cuatro de los ocho años a los que fue sentenciado después de agredir a Trintignant en su cabeza y esperar horas antes de llamar a servicios de emergencias.