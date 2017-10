Loyle Carner, rapero inglés que fue parte de la lista de nominados a los últimos Mercury Awards, se convirtió en noticia por tomar una decisión poco habitual: Expulsar a un fan de uno de sus shows.

El joven estaba tocando en la University of East Anglia el pasado domingo cuando uno de los asistentes comenzó a lanzar dichos de corte sexista en contra de Elisa Imperilee, quien fue la encargada de abrir la jornada.

Carner no aguantó esto y, ya sobre el escenario, lo apuntó y comentó: “Tu, el de sombrero negro. Te tienes que ir. Si estás siendo sexista, te tienes que ir”.

Esto fue agradecido por la propia Imperilee, quien también se mostró feliz por el apoyo recibido de parte del público:

Thanks @LoyleCarner , UEA and audience for support last night ❤️ https://t.co/Zu93HAUBf5

El propio Carner dejó claro el tema en su cuenta de Twitter, para que otros asistentes lo tengan claro antes de entrar en sus shows: “Esa mierda (el sexismo) no será tolerada en ningún show. Él ha sido expulsado del recinto, de por vida”.

That shit will not be tolerated at any show. He's been banned from that venue, for life. https://t.co/TK4ouHQgv0

— Loyle (@LoyleCarner) October 8, 2017