“Creature Comfort”, uno de los singles del último disco de Arcade Fire, fue censurado en las radios de Canadá.

Según reportó Canada’s Global News, este track contendría algunas palabras que fueron removidas sin el consentimiento de la banda.

¿Cuáles serían esas? “Suicidio”, “muriendo”, “pastillas” y “cortar”, las que aparecen en las líneas “assisted suicide / she dreams about dying all the time” y “some girls hate themselves / hide under the covers with sleeping pills and / some girls cut themselves / stand in the mirror and wait for the feedback“.

No existe una versión oficial sobre esta censura, así como tampoco comentarios por parte de la banda.

El sitio musical Pitchfork publicó la versión modificada de este tema:

Aquí la original: