Se dieron a conocer los nominados a ser inducidos al Salón de la Fama del Rock & Roll en su edición 2018, listado que contiene varias sorpresas.

Entre los que aparecen por primera vez en esta lista están dos nombres icónicos de la música de las últimas décadas: Radiohead y Rage Against The Machine.

La inducción de esta última banda podría provocar la solicitada reunión de Zack de la Rocha con el resto de la agrupacion, quienes han estado ocupados tanto con Audioslave -junto al fallecido Chris Cornell– como actualmente con Prophets of Rage.

Entre los que ya habían aparecido, vuelve a tomar fuerza el nombre de Depeche Mode, grupo que este año lanzó su álbum Spirit.

¿Y hay mujeres? En esta versión aparecen cuatro: Kate Nash, Nina Simone, Annie Lennox (a través de Eurythmics) y Chaka Khan (quien aparece junto a Rufus).

Para poder ser elegibles, las bandas/artistas deben tener un single o álbum lanzado hace al menos 25 años. Debido a esto, Oasis podría ser considerado en el 2019.

¿Quieres votar? Debes entrar a este link y elegir a tus cinco favoritos. Los ganadores serán anunciados en diciembre y la ceremonia se realizará el 14 de abril en Cleveland, Estados Unidos.

Bon Jovi

Kate Bush*

The Cars

Depeche Mode

Dire Straits*

Eurythmics*

J. Geils Band

Judas Priest*

Ll Cool J

Mc5

The Meters

Moody Blues*

Radiohead*

Rage Against The Machine*

Rufus Featuring Chaka Khan

Nina Simone*

Sister Rosetta Tharpe*

Link Wray

The Zombies

*: por primera vez