Se acerca el festival En Órbita, evento que durará cinco días y que mezclará presentaciones musicales con charlas, exposiciones y conversatorios.

El último de estos días, el próximo 16 de diciembre, se realizará el evento de cierre que contará con artistas de la talla de Lee Ranaldo -ex Sonic Youth-, Damo Suzuki -ex Can-, Cigarretes After Sex, Parquet Courts, Brazilian Girls, Night Beats, Holy Wave y Stone Giant.

Pero la música nacional no se quedará fuera, ya que The Ganjas y Miss Garrison también se harán presentes.

¿Quieres ir? Las entradas se mantienen a $37.000 en su primera preventa a través de Ticketek… ¡pero R&P también invita!

Deja tus datos, cuéntale a tus amigos y súmate a este evento: