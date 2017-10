Quentin Tarantino era un conocido amigo de Harvey Weinstein, con quien trabajó en gran parte de sus películas, por lo que la noticia de sus décadas de acoso y abuso sexual no fueron pasadas por alto.

Sus primeras palabras decían que necesitaba tiempo para procesar la noticia, pero ahora se expresó más sobre el tema, indicando que “sabía lo suficiente como para haber hecho más de lo que hice”.

“Había más que solo los rumores normales, los cotilleos normales. No era de segunda mano. Sabía que él hizo algunas de esas cosas“, añadió según reportó The New York Times.

Los reportajes que publicaron The New York Times y The New Yorker afectaron de sobremanera al director, sobre todo uno publicado por este último medio que involucraba a la actriz Mira Sorvino, ex pareja de Tarantino y también víctima de Weinstein.

Tarantino sabía de estos acosos por parte de Weinstein, además del cometido a otras actrices como Rose McGowan, pidiendo disculpas por su inacción y remordimiento por no haber hecho nada.

“Si hubiese hecho el trabajo que debería haber realizado en ese momento, no habría trabajado con él”, indicó.

El director de Pulp Fiction finalizó con un duro recado: “Llamo a los otros tipos que saben más a no estar asustados. No den solo declaraciones. Reconozcan que hay algo podrido en Dinamarca. Prometan que serán mejores por nuestras hermanas. Lo que fue previamente aceptado ahora es insostenible para cualquiera con un poco de conciencia“.