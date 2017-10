Denis Graham, papá de Drake, quiso darle una sorpresa a su hijo con un tatuaje… pero no cualquier tatuaje.

El músico, que hace poco estrenó un nuevo video musical, grabó en su piel el rostro de Drake.

Esto fue compartido por el artista que lo tatuó a través de su cuenta en Tumblr, lugar donde varios fanáticos señalaron que Drake aparece haciendo un duckface.

De todas formas, al parecer todos están felices con el resultado, incluyendo el propio Drake que también tiene algunos tatuajes derechamente feos e incluso otro del rostro de su padre… pero hace varias décadas:

Drake's new tattoo of his dad is so weird 😂😭😂😭 pic.twitter.com/HWXemGmg6n

— Spencer Kane (@spencer_kane) January 31, 2014