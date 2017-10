pin it

Noel Gallagher ha estado en un conflicto permanente con Liam desde su distanciamiento con el quiebre de Oasis, pero la mayor parte del tiempo había mantenido una posición más calmada que la de su hermano menor.

En conversación con The Sunday Times, Noel se hizo cargo de las constantes críticas y disparó sin anestesia: “Él necesita ver a un psiquiatra”.

“No lo digo como una broma. Jóvenes mancunianos, jóvenes fanáticos de la música, fueron masacrados y él -dos veces- lo tomó como si fuera algo sobre él. Él necesita ver a alguien”, añadió el músico en relación a las críticas de Liam por su ausencia en #OneLoveManchester.

¿Y por qué no participó de ese evento organizado por Ariana Grande? “No me lo pidieron”, sentenció.

También trató el tema de la donación de los dineros que genere “Don’t Look Back In Anger”, asegurando que era un gesto silencioso “hasta que el Sr. Enojado bombardeó el internet con su odio. Gente murió. Esto no es sobre mí o algún otro idiota. Una mujer recién despertó de un coma y encontró a su hija muerta. Ten un poco de respeto“.