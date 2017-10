Kit Harington, actor que interpreta a Jon Snow en Game of Thrones, se presentó en el programa inglés The Jonathan Ross Show en donde confesó ser autor de una cruel broma hacia su novia, Rose Leslie.

Y es que Harington no solo relató los hechos, sino que también presentó un video ahí grabado.

¿Y de qué se trataba esta broma? El actor puso una replica de su cabeza cortada en el refrigerador de su hogar, lugar donde la joven que interpreta a Ygritte reaccionó con sorpresa.

¿Y qué le dijo ella? “Después de ver la cabeza, ella se puso a llorar histérica. No me salió bien. Me dijo que si volvía a hacerlo, me dejaría”, señaló.

