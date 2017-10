La pelea entre Marilyn Manson y Justin Bieber (sí, eso fue posible) había terminado cuando una serie de mensajes de texto convencieron al autor de “The Beautiful People” de que el canadiense era buena persona… pero eso cambió ahora.

A pesar de que incluso lo había invitado a realizar una colaboración juntos, Manson volvió con todo en contra del joven cantante en The Scully Show al asegurar que es parte de un culto sexual-religioso y seguidor de “una versión asiática de Dave Navarro”.

Y no solo eso, sino que también recurrió al insulto machista de llamarlo “una niña” y decir que tiene “mente de ardilla”.

“El tipo no usa una polera, no sé exactamente el motivo. Pero no, yo no peleo con niñas, entonces no quiero pelear con Justin Bieber“, comentó.

Escucha sus dichos aquí: