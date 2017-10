like Tweet tweet &description=Mira el video de “How Did We Get So Dark?”, lo último de Royal Blood" data-pin-color="red"> pin it

Mira el video de “How Did We Get So Dark?”, lo último de Royal Blood

Royal Blood publicó el video de su nuevo single, “How Did We Get So Dark?”, track que podremos escuchar durante su presentación en Lollapalooza Chile 2018. Revisa el clip aquí: