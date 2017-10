like Tweet tweet &description=Mira el video de “Do I Have to Talk You Into It”, lo nuevo de Spoon" data-pin-color="red"> pin it

Mira el video de “Do I Have to Talk You Into It”, lo nuevo de Spoon

Spoon, banda que se presentará en Lollapalooza Chile, presentó el video oficial de su canción “Do I Have to Talk You Into It”. Revísalo acá: