Millie Bobby Brown, joven actriz que se hizo conocida como Eleven en Stranger Things, comentó el “viaje” que ha significado su fama durante los últimos meses.

Entre las consecuencias de esto se encuentra un hecho llamativo: La joven de 13 años asegura que no tiene amigos ni va al colegio, pero que no hay nada incorrecto en todo ello.

“Llevo cuatro años sin ir al colegio, estudio en casa, así que no tengo amigos y eso no tienen nada de malo. Al revés, mis colegas están en el set y no necesito a nadie más. Trabajar con ellos es un privilegio”, comentó a El País.

Y eso que su vida ya no gira en torno a aquel show, sino que también a campañas publicitarias para diversas marcas, pero asegura que está “más confundida y mi vida parece un caos, pero es increíble. No puedo creer el viaje en el que me he metido, ni me imagino qué habría hecho sin la serie”.