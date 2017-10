pin it

Amazon anunció que Roy Price, presidente de su división de entretenimiento audiovisual Amazon Studios, fue despedido.

¿El motivo? La denuncia de acoso sexual realizada por Isa Dick Hackett, hija del escritor Philip K. Dick, quien trabajó como productora en series de aquella empresa como The Man in the High Castle y Philip K. Dick’s Electric Dreams.

Según dio a conocer Variety, Hackett se vio motivada a dar a conocer su testimonio luego de ver las revelaciones realizadas en torno al caso de Harvey Weinstein: Price se le insinuó insistentemente mientras ambos viajaban en un taxi después de abandonar la Comic Con de San Diego, Estados Unidos.

Dentro de este acoso sexual se encuentran dichos explícitos respecto a sus genitales, invitaciones a fiestas sexuales e incluso gritos.

Luego de dar a conocer esto, la empresa informó que abrió una investigación de la que Hackett nunca conoció el resultado, pero sí notó que Price se alejó de ella en todos los eventos posteriores. Esto hasta este viernes, donde dejó definitivamente la empresa.