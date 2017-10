Marilyn Manson sufrió un duro accidente durante su presentación en Nueva York, show en el que le cayó encima parte de la escenografía.

Esto ocurrió mientras interpretaba el clásico “Sweet Dreams (Are Made Of This)” de Eurythmics, momento en el que un adorno sobre el escenario cedió y cayó sobre el músico.

Afortunadamente, no fue nada de gravedad, pero sí debió ser llevado a un centro médico en donde fue tratado por las heridas que sufrió.

A raíz de esto, Manson canceló las fechas que tenía agendadas entre el 2 y 14 de octubre en Estados Unidos, aunque su representante ya informó que serán reagendadas para finales de mes.

El hecho fue captado por varios asistentes, quienes compartieron el registro en redes sociales. Míralos acá:

@marilynmanson fucked himself up bad! Show was cancelled. pic.twitter.com/dAUOtR4dH5

— Matthew Pruno (@MattPruno) 1 de octubre de 2017