Marilyn Manson anunció a través de sus redes sociales que su bajista, Twiggy Ramírez, ya no seguiría siendo parte de la banda.

Esta declaración llegó luego de que la ex pareja de Ramirez, Jessicka Adams, realizara una declaración en donde lo acusaba de violación y abusos sexuales reiterados.

Adams, cantante de Jack Off Jill, fue pareja del bajista en los años 90, periodo en el que la relación se vio quebrada por comportamientos abusivos y el episodio de violación mientras ella se tomaba un descanso de la gira con su agrupación.

“Decidí cortar relaciones con Jeordie White como un miembro de Marilyn Manson. Él será reemplazado en la siguiente gira. Le deseo lo mejor”, publicó en su cuenta de Twitter.

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) October 25, 2017