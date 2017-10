pin it

Hace algunas semanas, Björk se sumó a la campaña #MeToo y reveló episodios de acoso sexual de parte de un “director danés” que luego se supo era Lars von Trier.

Ahora fue el turno de su mánager, Derek Birkett, quien publicó una declaración en Facebook respaldando el relato de la cantante y señalando que el cineasta abusó “verbal y físicamente” de ella.

“He trabajado con Björk por más de 30 años y nunca había hecho ningún tipo de declaración o entrevista respecto de nuestro trabajo juntos. Esta vez es diferente”, inicia el texto.

Luego añade que “leí las mentiras escritas por Lars y su productor Peter sobre Björk y me siento obligado a hablar y decir la historia completa. En más de 30 años, el proyecto de Dancer in the Dark es el único en donde ella ha tenido problemas con un colaborador“.

“Este fue el resultado de las directivas de un director irrespetuoso y abusivo verbal y físicamente, lo que continúo después de que Björk y yo demandáramos que dejara de comportarse así”, agregó.

Finalmente señaló que “Björk completó la película por respeto con el elenco y todos los involucrados. Me siento obligado a hablar públicamente en un fiero apoyo a Björk en respeto de sus terribles experiencias trabajando con Lars von Trier y respaldo lo que dijo en un 110%“.

Revisa el texto completo acá: