Lupita Nyong’o realizó una editorial abierta en The New York Times en donde habló sobre su experiencia de acoso sexual con Harvey Weinstein.

La actriz tuvo varios encuentros con el productor antes de protagonizar 12 Years a Slave: “Archivé mi experiencia con Harvey Weinstein en lo profundo de mi mente, uniéndome a la conspiración de silencio que permitió que este predador merodeara durante muchos años”.

“Me sentí muy sola cuando estas cosas ocurrieron y me culpé a mi misma por muchas de ellas, quizá como muchas de las otras mujeres que compartieron sus historias”, añadió.

Según relató, conoció a Weinstein en el 2011 en una ceremonia en Berlin mientras ella aún estudiaba en Yale, pero fue en su segundo encuentro en su casa donde hubo avances por parte del cofundador de Miramax: “Harvey me llevó a una habitación, su habitación, y anunció que él quería hacerme un masaje. Al comienzo pensé que estaba bromeando. No lo estaba”.

“Por primera vez desde que lo conocí, me sentí insegura. Entré un poco en pánico y rápidamente pensé en ofrecer hacerle yo uno a él: Eso me permitiría estar en control de lo físico, saber donde estaban exactamente sus manos en todo momento“, añadió.

Desgraciadamente, solo ganó algo de tiempo, ya que Weinstein rápidamente expresó que se quería sacar los pantalones: “Le dije que no lo hiciera y le informé que si lo hacía, me pondría extremadamente incómoda”.

“Él se paró para hacerlo de todas formas y yo me fui hacia la puerta, diciendo que no estaba cómoda con eso. ‘Si no vamos a ver la película, debería devolverme a la universidad’“, comentó.

Luego de posteriores encuentros, Nyong’o describió a Weinstein como “un abusador, pero él podía ser realmente encantador, lo que era desconcertante y confuso”.

Weinstein le pidió disculpas en el 2013, durante la avant premiere de 12 Years a Slave, donde además le prometió que la respetaría, se acercó nuevamente después de que ganara el Oscar por aquella película, en donde le ofreció el papel en otra cinta. Ella lo rechazó.

“A pesar de que soportamos la falta de poder en manos de Harvey Weinstein, hablar de esto y hablarlo en conjunto, nos permitirá recuperar ese poder. Y esperemos que este tipo de comportamiento de depredadores como algo aceptado en la industria muera aquí y ahora“, concluyó.