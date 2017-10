Liam Gallagher está preparando la llega de su primer disco como solista, As You Were, con una gran campaña publicitaria.

A diferencia de otras, que cuentan con la música o arte de un disco, aquí lo elegido fue algo icónico del británico: Algunos de sus tuits más incendiarios.

Ejemplo de esto es uno encontrado en Australia:

Spotted around the corner from home. This is some great marketing. As you were x pic.twitter.com/O5LqGrCFQ1 — Michael Hartt 🌈 (@whatamindblast) September 30, 2017

Eso sí, dejó fuera uno de los mejores de todos:

THE POTATO STRIKES BACK LG x pic.twitter.com/F8V8Wwnwka — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 29, 2016

Además, en varias partes de Inglaterra se han avistado posters azules gigantes que solo contienen el nombre del álbum, el rostro del ex-Oasis y su fecha de salida: