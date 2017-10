Liam Gallagher sigue en medio de su ciclo de entrevistas por la promoción de su recién estrenado disco, As You Were, entrando en un tema sensible a nivel mundial: Estados Unidos vs Corea del Norte.

La opinión del hombre de Manchester es muy simple: Trump es “un idiota” y “todos ellos son estúpidos”.

“Kim-Jong-Jodido-Como-Se-Llame, ellos están todos fuera de sus malditas casillas”, disparó.

¿Y cuál es su papel en todo esto? “Estoy aquí para alejar a la gente de todo eso. Ciertamente no me verán pataleando por todos lados como lo hace Bono”.