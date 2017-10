Liam Gallagher nuevamente tuvo una ronda de preguntas y respuestas con sus fanáticos en Twitter, la que se centró en sus “favoritas” de ciertos grupos.

Por ejemplo, señaló que “The Boy With a Thorn in his Side” es su preferida de los Smiths, lo mismo con “Standing Here” de The Stone Roses que incluso comparó con Jimi Hendrix.

The boy with a thorn in his side — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 19, 2017

I love them all but I rember hearing standing here for the first time and that blew me head off very hendrix — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 19, 2017

Lo llamativo fue al llegar al turno de Blur, banda con la que mantiene una disputa desde la década de los 90. “¿Canción favorita de Blur? Se honesto, sé que en lo profundo los amas”, indicó uno de los fans, a lo que respondió “Beetlebum”.

Beetle bum — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 19, 2017

¿De cuáles otras habló? “Man I’m Only Human” de The La’s, “24 Hour Party People” de los Happy Mondays, “Mojo Rising” de los Doors e incluso su película favorita: Quadrophenia de The Who.