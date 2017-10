pin it

A través de su cuenta en Twitter, Lena Headey -conocida por su papel de Cersei en Game of Thrones– reveló un episodio de acoso sexual perpetrado por Harvey Weinstein.

El primer acercamiento del productor fue en el Festival de Cine de Venecia, donde se presentó la película The Brothers Grimm, en la que también denunció haber sufrido de bullying por parte del director Terry Gilliam.

“En un punto, Harvey me preguntó si quería caminar con él hacia el agua. Caminamos y él se detuvo e hizo algunos comentarios sugerentes, un gesto y solo reí. Estaba genuinamente shockeada, recuerdo haber pensado ‘tiene que ser una broma’. Dile algo como ‘oh, vamos, amigo, sería como besar a mi papá, tomemos un trago y volvamos con los otros’. Nunca estuve en otra película de Miramax“, inició su relato.

El segundo ocurrió en Los Angeles, años después, donde Headey pensó que ya había quedado todo claro con Weinstein: “Pensé que respetaría mis límites y quizá quería hablar de un potencial trabajo”.

Allí desayunaron, momento en el que él le hizo preguntas sobre su vida amorosa. Ella intentó cambiar el tema, pero él insistió y luego la invitó a su habitación del hotel: “Caminamos hacia el ascensor y la energía cambió, todo mi cuerpo entró en alerta. El ascensor estaba subiendo y le dije a Harvey que no estaba interesada en nada más que trabajo, que no pensara que estaba subiendo por otro motivo y que nada iba a pasar“.

“No sé qué me poseyó para hablar en ese momento, solo que tenía una fuerte sensación de ‘no te me acerques’“, agregó.

“Él quedó en silencio después que hablé, furioso. Salimos del ascensor y camino hacia su habitación. Su mano estaba en mi espalda, él estaba haciéndome caminar, sin una palabra. Me sentí completamente indefensa, él intentó hacer funcionar su llave-tarjeta y no funcionó, ahí se enojó aún más. Él caminó conmigo hacia el ascensor, através del hotel hacia el valet y, tomándome y sosteniéndome fuerte de la parte de atrás del brazo, pagó por mi auto y susurró a mi oido ‘no le digas a nadie de esto, ni a tu manager ni a tu agente’. Me subí en el auto y lloré“, finalizó.

De esta forma, las palabras de Headey se suman a la de otras actrices de Hollywood con quienes el productor habría cometido acoso y abuso sexual, comportamiento que se mantuvo como un rumor en la industria por casi tres décadas.