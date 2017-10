Kevin Parker, líder de Tame Impala, estaría creando nueva música junto con el rapero Travis Scott.

Recientemente se ha podido ver a los dos músicos en el estudio junto al productor de hip hop Frank Dukes.

Travis Scott was in the studio with Kevin Parker of Tame Impala last night pic.twitter.com/lbPusBZs11

— Rodeo 🎪 (@RodeoTheAlbum) October 17, 2017