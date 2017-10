pin it

Kendrick Lamar conversó con Touré en una entrevista publicada por i-d, en donde recordó su primer encuentro con Barack Obama y lo que le provocó la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Sobre lo primero, el rapero de Compton señaló que cuando conoció al ex presidente Obama “una de las cosas más locas que dijo fue ‘wow, ¿cómo llegamos los dos aquí?’ y me voló la cabeza”.

“Es decir, es un momento surreal en el que te das cuenta de que hay dos individuos negros, individuos conocidos, pero que también vienen de estos diferentes ambientes donde les dicen que ellos nunca tocarán el suelo dentro de estos lugares“, añadió.

Luego añadió que “eso me voló la cabeza. Estar ahí, hablar con él y ver el tipo de inteligencia que tiene y la influencia que posee, no solo para mi, sino que para mi comunidad. Me recuerda a la idea de lo lejos que hemos llegado y la idea de cuanto más podemos avanzar. Solo que él haya ejercido su mandato enciende la idea de nosotros como pueblo, de que podemos hacer lo que queramos hacer. Y que tenemos el ingenio, el cerebro y la inteligencia para hacerlo”.

¿Y sobre Trump? Su elección fue una “completa explosión cerebral”, especialmente por sentir que pasó de ser alguien aceptado en la Casa Blanca a alguien que es “odiado por ella”.

“Las diferencias clave (entre los dos presidentes) son la moral, dignidad, principios y sentido común. ¿Cómo puedes seguir a alguien que no sabe cómo acercarse a alguien o hablar amablemente, con compasión y sensibilidad?”, disparó.

¿Y se enojó mucho con su elección? Para nada, pero eso sí advirtió que “solo está avivando el fuego dentro de mi. Aviva ese fuego y me sigue empujando lo más fuerte que puedo empujar”.