Bob Dylan ya tiene sucesor: Kazuo Ishiguro -de 62 años- es el receptor del Premio Nobel de Literatura 2018.

Japonés de nacimiento, se fue a vivir a temprana edad a Inglaterra, país en el que cursó estudios de piano en su juventud para luego dedicarse a la escritura.

Sus primeros trabajos fueron guiones para televisión, pasando posteriormente a las novelas, varias de las cuales fueron adaptadas al cine. Lo que queda del día (Remains of the day) es una de ellas, siendo protagonizada por Anthony Hopkins:

Dentro de las pocas reacciones que se han conocido del autor a pocas horas de que se conociera la noticia, se sabe que considera el Nobel como “un magnínico honor”.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017