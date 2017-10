Josh Homme, voz de Queens of the Stone Age, fue confirmado como una de las voces que tendrá la próxima temporada de CBeebies Bedtime Story.

Aquí el músico, padre de tres hijos, leerá el cuento “Zog” de Julia Donaldson. Esto se realizará el próximo viernes a las 18:00 horas (de Inglaterra).

De esto se entregó un pequeño adelanto, en donde Homme sale acompañado de Snoop-Bob Meatball. Revísalo acá:

🐲 Josh Homme and his dragon friend Snoop-Bob Meatball read the @CBeebiesHQ Bedtime Story on 6 October: https://t.co/m2WOqctaq6 pic.twitter.com/7WfqV1n785

— BBC Press Office (@bbcpress) 29 de septiembre de 2017