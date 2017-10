Una subasta con artículos de David Bowie pondrá a la venta una antigua hoja de papel que perteneció al músico, en donde aparecía algo llamativo: La letra original del clásico “Starman”.

Si bien casi toda la letra es igual, hay algunos cambios. Por ejemplo, aparece la línea “Some cat was layin down some rock ‘n’ roll, ‘lotta soul, he said”, siendo retiradas las palabras “‘lotta soul” en la edición final.

Otro más notorio es el cambio de “Came back on a wave of phase” a “Came back like a slow voice on a wave of phase haze”.

Este papel, por el cual se esperan recibir casi US$6.000 dólares en una subasta de Los Ángeles, no lleva la firma de Bowie, pero sí con un certificado de autenticidad y el título del tema en la parte superior.

Si te interesa (?), la subasta la realizará Julien’s Auctioneers el próximo 4 de noviembre.